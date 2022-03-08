08 марта 2022, 14:23
Российские банки стали продлевать сроки действия карт Visa и Mastercard
ВТБ, Совкомбанк и другие российские банки начали продлевать срок действия банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, которые прекратили свою работу в России из-за спецоперации в Украине
Фото: bfmspb.ru
ВТБ, Совкомбанк и другие российские банки начали продлевать срок действия банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, которые прекратили свою работу в России из-за спецоперации в Украине.
Ранее сообщалось, что выданные российскими банками карты Visa и Mastercard будут работать до истечения срока, а новые карты выдавать россиянам уже не будут. В этой связи банки решили продлить сроки действия выданных ранее карт.
В заявлении ВТБ говорится, что карты банка будут действовать бессрочно, а продлевать и перевыпускать их не нужно. Это касается и карт иностранных платежных систем.
Таким образом, решение Visa и Mastercard о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.