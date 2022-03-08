08 марта 2022, 00:05
«Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, которые ушли из РФ
Партия «Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине
Фото: zavyalovovesti.ru
Партия «Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что уход иностранных компаний с российского рынка можно расценивать как предумышленное банкротство. В этой ситуации власти могут решиться на национализацию таких предприятий, чтобы сохранить рабочие места.
Напомним, что с начала спецоперации российской армии в Украине свою работу в РФ приостановили шведская Ikea, финские компании Valio и Paulig, Microsoft, Intel, магазины одежды Zara, Mango, H&M, Sefora и многие другие.