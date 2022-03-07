Американский концерн Boeing Co. приостановил закупки титана у России
Американский авиастроительный концерн Boeing Co. приостановил закупки российского титана в рамках санкций, которые были введены против РФ из-за спецоперации в Украине
Американский авиастроительный концерн Boeing Co. приостановил закупки российского титана в рамках санкций, которые были введены против РФ из-за спецоперации в Украине.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что Boeing Co. закрывает технические отделы в Москве и Киеве.
В компании заверили, что запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских самолетов.
В российской компании «ВСМПО-Ависма», которая является крупным поставщиком титана, подтвердили приостановку контракта с Boeing. В компании также сообщили «Интерфаксу», что переориентируют сбыт на другие рынки и направления.
Отметим, что титановые компоненты производства «ВСМПО-Ависмы» используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.
Ранее Boeing Co. из-за санкций отказался обслуживать проданные российским авиакомпаниям самолеты и поставлять запчасти.