07 марта 2022, 21:02
Силовики задержали 60 человек за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ
По данным правозащитного проекта «Сетевые свободы», задержания прошли в 16 российских городах. Задержанным инкриминируют «дискредитацию» вооруженных сил и призывы к «воспрепятствованию» их использования
Фото: Давид Френкель/Медиазона
В России правоохранительные органы задержали 60 человек после вступления в силу закона, который запрещает дискредитировать российские Вооруженные силы.
По данным правозащитного проекта «Сетевые свободы», задержания прошли в 16 российских городах. Задержанным инкриминируют «дискредитацию» вооруженных сил и призывы к «воспрепятствованию» их использования.
Проект ссылается на звонки по «горячей линии» от задержанных граждан.
Напомним, что с начала спецоперации российской армии в Украине в России были приняты законы об ответственности за распространение «ложной» информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также об ответственности за «дискредитацию» и призывы к «воспрепятствованию использования» военных (фактически за антивоенные заявления).