Правительство России утвердило список «недружественных» стран
Российское правительство утвердило список «недружественных» государств. В этот перечень вошли страны, чьи недружественные действия направлены против России, российских компаний и российских граждан
Российское правительство утвердило список «недружественных» государств. В этот перечень вошли страны, чьи недружественные действия направлены против России, российских компаний и российских граждан.
В правительственный список вошли США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания (в том числе ее территории - Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.
Российским компаниям и гражданам разрешается расплачиваться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из «недружественных» стран. Для этого должник должен обратить в российский банк с запросом об открытии специального рублевого счета «С» на имя иностранного кредитора. После этого должник сможет перечислять на этот счет рубли.