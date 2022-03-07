07 марта 2022, 15:12
Цены на газ в Европе на фоне антироссийских санкций выросли до 3800 долларов
На открытии торгов на Лондонской бирже ICE утром 7 марта газ еще торговался на отметке 2366 долларов, но уже через несколько минут цены поднялась до 2700 долларов. Теперь газ в Европе стоит уже 3800 долларов за тысячу кубометров
Фото: Труд
Цены на газ в Европе обновили рекорд и выросли до 3800 долларов за тысячу кубометров.
На открытии торгов на Лондонской бирже ICE утром 7 марта газ еще торговался на отметке 2366 долларов, но уже через несколько минут цены поднялась до 2700 долларов. Теперь газ в Европе стоит уже 3800 долларов за тысячу кубометров.
Аналитики объясняют стремительный рост цен на газ критически низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Еще одна причина - трудности с поставками газа из России в связи с ситуацией в Украине и санкциями.