07 марта 2022, 12:59
Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка
Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении» действий российской армии в Украине и добавила, что у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в РФ
Фото: meat-milk.ru
Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине и санкций.
Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении» действий российской армии в Украине и добавила, что у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в РФ. Прекратить свою деятельность в Valio обещали «незамедлительно».
Отметим, что на российском заводе финской компании трудятся около 400 человек.
Производитель кофе Paulig, на заводе которого в Тверской области работают 200 человек, также заявил о приостановке своей деятельности в России.