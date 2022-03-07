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Экономика
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07 марта 2022, 12:59

Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка

Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении» действий российской армии в Украине и добавила, что у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в РФ

Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка
Фото: meat-milk.ru

Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине и санкций.

Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении» действий российской армии в Украине и добавила, что у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в РФ. Прекратить свою деятельность в Valio обещали «незамедлительно».

Отметим, что на российском заводе финской компании трудятся около 400 человек.

Производитель кофе Paulig, на заводе которого в Тверской области работают 200 человек, также заявил о приостановке своей деятельности в России.

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