В Госдуме предложили запретить обратный въезд в Россию сбежавшим за границу блогерам и бизнесменам
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд в Россию бизнесменам и актерам, которые уехали из страны после начала спецоперации в Украине. В такое время «нужно объединяться», а не сбегать
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд в Россию бизнесменам и актерам, которые уехали из страны после начала спецоперации в Украине. Парламентарий отметил, что в такое время «нужно объединяться», а не сбегать.
«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», - заявил Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости.
Депутат отметил, что в России после начала спецоперации в Украине появилась «группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу». Политик отметил, что уехавшие из страны деятели искусств, блогеры и бизнесмены предпочли родине «островки счастья» в других странах.
Султан Хамзаев добавил, что эти «сбежавшие гастролеры» умеют зарабатывать деньги только в России, но убегают «при первых сложностях».