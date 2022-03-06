06 марта 2022, 22:45
Соцсеть TikTok приостановила работу в России из-за нового закона о «фейках»
Администрация соцсети объяснила данное решение тем, что в стране принят закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях российской армии
Фото: Яндекс.Дзен
Социальная сеть TikTok, очень популярная среди молодежи, приостанавливает работу в России. Администрация соцсети объяснила данное решение тем, что в стране принят закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях российской армии.
«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и (публикацию) нового контента для нашего видеосервиса», - говорится в официальном заявлении TikTok.
В администрации сервиса при этом отметили, что служба обмена старыми сообщениями будет функционировать.
Напомним, что максимальное наказание по новому закону о «фейках» о российской армии составляет 15 лет лишения свободы.