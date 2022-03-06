В 56 городах России прошли митинги против спецоперации в Украине. Задержаны 4 468 человек
В 56 российских городах 6 марта прошли митинги против спецоперации в Украине. Тысячи людей вышли на протест вопреки предупреждениям прокуратуры и Следственного комитета об ответственности
В 56 российских городах 6 марта прошли митинги против спецоперации в Украине. Тысячи людей вышли на протест вопреки предупреждениям прокуратуры и Следственного комитета об ответственности.
По данным проекта «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), всего 6 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 4 468 человек. Всего с начала протестов против действий российской армии в Украине было задержано уже 12 724 человека.
Сегодня в Москве силовики задержали 1 636 человек, а в Петербурге - 1 185 человек. Также задержаны 13 журналистов и 113 несовершеннолетних граждан. В некоторых случаях правоохранители действовали очень жестко. Так, в Петербурге одному из участников протеста разбили голову.
В северной столице следственные органы возбудили против нескольких участников протеста уголовное дело из-за того, что они пытались отбить у силовиков задержанного. Судя по записям с места событий, протестующие, пробегая мимо силовика, толкнули его, когда он удерживал задержанного, а перед этим бил дубинкой.
Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.