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Общество
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06 марта 2022, 14:59

Российские супермаркеты ограничили продажу некоторых продуктов в одни руки

Российские супермаркеты начали ограничивать количество некоторых товаров, которые кассиры могут отпускать в одни руки, на фоне спецоперации в Украине и масштабных санкций

Российские супермаркеты ограничили продажу некоторых продуктов в одни руки
Фото: 1tulatv.ru

Российские супермаркеты начали ограничивать количество некоторых товаров, которые кассиры могут отпускать в одни руки, на фоне спецоперации в Украине и масштабных санкций. Такая мера введена из-за высокого спроса на продукты длительного хранения. 

Ограничения введены на покупку гречки и других круп, сахара, муки, чая, продуктов быстрого приготовления, масла, консервов, средств для стирки, косметики, туалетной бумаги и детских товаров.

В сети гипермаркетов «Лента» сообщили, что такая мера введена с целью снижения искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

Аналогичные ограничения ввели сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Ашан».

В свою очереди торговые сети «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» ограничили наценки на социально значимые продукты на уровне 5%.

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