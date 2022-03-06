Российские супермаркеты ограничили продажу некоторых продуктов в одни руки
Российские супермаркеты начали ограничивать количество некоторых товаров, которые кассиры могут отпускать в одни руки, на фоне спецоперации в Украине и масштабных санкций
Российские супермаркеты начали ограничивать количество некоторых товаров, которые кассиры могут отпускать в одни руки, на фоне спецоперации в Украине и масштабных санкций. Такая мера введена из-за высокого спроса на продукты длительного хранения.
Ограничения введены на покупку гречки и других круп, сахара, муки, чая, продуктов быстрого приготовления, масла, консервов, средств для стирки, косметики, туалетной бумаги и детских товаров.
В сети гипермаркетов «Лента» сообщили, что такая мера введена с целью снижения искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.
Аналогичные ограничения ввели сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Ашан».
В свою очереди торговые сети «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» ограничили наценки на социально значимые продукты на уровне 5%.