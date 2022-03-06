06 марта 2022, 12:40
Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву его автограф из-за ситуации в Украине
Любимая группа бывшего премьера, а сейчас зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Deep Purple опубликовала на своем сайте пост в поддержку Украины
Фото: en.kremlin.ru
Любимая группа бывшего премьера, а сейчас зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Deep Purple опубликовала на своем сайте пост в поддержку Украины.
Участники британской рок-группы написали, что обычно не касаются политики, но сейчас «не смогли остаться в стороне».
Музыканты осудили спецоперацию российской армии в Украине, а клавишник Дон Эйри сообщил, что вернул Дмитрию Медведеву автограф, который получил от него в 2011 году. Тогда Медведев был президентом России и пригласил участников Deep Purple в свою резиденцию в Горках.
Тогда же Дмитрий Медведев рассказывал, что слушает группу уже 33 года и до сих пор остается преданным фанатом коллектива.