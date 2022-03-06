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Экономика
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06 марта 2022, 12:27

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

В заявлении платежных систем уточняется, что карты, выпущенные российскими банками, будут работать в РФ, но не будут работать за границей. Кары Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, не будут работать на территории России

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
Фото: gorodvo.ru

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакций в России из-за ситуации в Украине.

В заявлении платежных систем уточняется, что карты, выпущенные российскими банками, будут работать в РФ, но не будут работать за границей. Кары Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, не будут работать на территории России.

В Mastercard заявили, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

«Мы сожалеем о том, как это отразится на наших уважаемых коллегах, а также на клиентах, партнерах, продавцах и держателях карт, которых мы обслуживаем в России», - заявил исполнительный директор Visa Эл Келли.

Российские банки разослали своим клиентами письма, в которых говорится, что их карты Visa и Mastercard по-прежнему будут работать в России. Также клиенты могут оформить карты «Мир», однако ими расплачиваться можно только в Турции, ОАЭ, Казахстане и еще нескольких странах.

В «Альфа-банке» сообщили, что работают над запуском карт национальной платежной системы Китай UnionPay, которыми можно будет расплачиваться в 180 странах мира.

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