Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В заявлении платежных систем уточняется, что карты, выпущенные российскими банками, будут работать в РФ, но не будут работать за границей. Кары Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, не будут работать на территории России
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакций в России из-за ситуации в Украине.
В заявлении платежных систем уточняется, что карты, выпущенные российскими банками, будут работать в РФ, но не будут работать за границей. Кары Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, не будут работать на территории России.
В Mastercard заявили, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».
«Мы сожалеем о том, как это отразится на наших уважаемых коллегах, а также на клиентах, партнерах, продавцах и держателях карт, которых мы обслуживаем в России», - заявил исполнительный директор Visa Эл Келли.
Российские банки разослали своим клиентами письма, в которых говорится, что их карты Visa и Mastercard по-прежнему будут работать в России. Также клиенты могут оформить карты «Мир», однако ими расплачиваться можно только в Турции, ОАЭ, Казахстане и еще нескольких странах.
В «Альфа-банке» сообщили, что работают над запуском карт национальной платежной системы Китай UnionPay, которыми можно будет расплачиваться в 180 странах мира.