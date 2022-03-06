Минспорта РФ ведет переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС
Министерство спорта РФ провело совещание с представителями спортивных федераций по вопросу отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за спецоперации в Украине
Министерство спорта РФ провело совещание с представителями спортивных федераций по вопросу отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за спецоперации в Украине.
Участники совещания решили переориентировать соревнования на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Всероссийские соревнования будут иметь открытый статус, что позволит принимать участие в них атлетам из других государств.
Кроме того, спартакиада по конному спорту в 2022 году состоится и пройдет в обновленной версии, а организаторам подобных турниров рекомендовано расширить состав возможных участников Спартакиад по возрастам и дисциплинам, сообщает телеканал «Матч ТВ».