Центробанк ввел новые ограничения для россиян на вывод валюты за границу
Согласно новым правилам, перечислять супругам и близким родственникам за границу можно будет не более 5 тысяч долларов в месяц. Об этом говорится в письме за подписью замглавы Центробанка Юрия Исаева
Центробанк в условиях санкций ввел дополнительные ограничения на вывод иностранной валюты за границу.
Согласно новым правилам, перечислять супругам и близким родственникам за границу можно будет не более 5 тысяч долларов в месяц. Об этом говорится в письме за подписью замглавы Центробанка Юрия Исаева, сообщает «КоммерсантЪ».
Переводить валюту российским резидентам разрешается на заграничные счета супруга/и, родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков.
Российским резидентам также запрещается переводить валюту на собственные зарубежные счета и вывозить за пределы РФ наличные в размере более 10 тысяч долларов.
В ЦБ это ограничение объяснили необходимостью сохранения в стране евро, долларов и другой валюты в условиях беспрецедентных экономических санкций против России.