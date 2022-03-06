06 марта 2022, 01:01
В правительстве решили создать российский аналог сервиса Booking.com
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития и Ростуризму заняться созданием отечественного сервиса по бронированию отелей, который бы заменил сервис Booking.com
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития и Ростуризму заняться созданием отечественного сервиса по бронированию отелей, который бы заменил сервис Booking.com.
Чиновник отметил, что в России уже есть сервисы бронирования отелей и апартаментов, однако необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования. В итоге у россиян должен появиться удобный сервис для путешествий, сообщает РБК.
Напомним, что из-за спецоперации российской армии в Украине и западных санкций сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил деятельность в РФ. По аналогичным причинам прекратил свою работу в России сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb.