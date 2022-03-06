06 марта 2022, 00:12
Депутат Владислав Резник предложил запретить публиковать данные о чиновниках под санкциями
Владислав Резник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает публиковать в открытом доступе декларации о доходах и имуществе чиновников, которые попали под санкции Запада
Фото: РБК
Депутат от «Единой России» Владислав Резник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает публиковать в открытом доступе декларации о доходах и имуществе чиновников, которые попали под санкции Запада. Данный запрет распространяется также на членов семей этих чиновников.
Единоросс сообщил РИА Новости, что запрет на публикацию данных о попавших под санкции чиновников сможет предотвратить использование этих сведений «недружественными государствами» для оказания давления.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине власти Евросоюза и США ввели экономические и визовые санкции в отношении депутатов Госдумы, близких к президенту России чиновников и бизнесменов.