05 марта 2022, 19:53
Минюст объявил «Важные истории» и OCCRP «нежелательными» организациями
Минюст России внес в реестр «нежелательных» организаций издание «Важные истории» (признано иностранным агентом) и международное объединение журналистов-расследователей OCCRP
Фото: vmfestival.ru
Минюст России внес в реестр «нежелательных» организаций издание «Важные истории» (признано иностранным агентом) и международное объединение журналистов-расследователей OCCRP.
В реестр Минюста включены латвийская компания iStories fonds (юридическое лицо «Важных историй») и американская организация The Journalism Development Network (управляет проектом OCCRP), сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
До этого единственным СМИ, которое были признано «нежелательной» организацией в России, было издание «Проект», известное громкими расследованиями. Позже издание закрылось, однако его сотрудники основали новое СМИ - «Агентство».