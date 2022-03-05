Правительство на фоне санкций предложило убрать из публичного доступа часть госзакупок
Правительство России в рамках поддержки экономики страны на фоне масштабных западных санкций запросило право пересматривать условия государственных закупок, включая цены и сроки контрактов
Правительство России в рамках поддержки экономики страны на фоне масштабных западных санкций запросило право пересматривать условия государственных закупок, включая цены и сроки контрактов. Также кабмин предлагает изъять из публичного доступа часть государственных контрактов.
Ранее Госдума уже расширила условия госзакупок у единственного поставщика (такая же мера вводилась во время пандемии коронавируса). В ближайшее время правительство, региональные и муниципальные власти получат право пересматривать условия уже заключенных госконтрактов, сообщает РБК. Кроме того, кабмин получит право определять «случаи неразмещения контрактов в открытой (публичной) части системы в сфере закупок».
Правительство сможет определять группы товаров, работ и услуг, которые можно закупить без конкурса; размеры авансов; случаи изменения условий контракта по соглашению сторон без штрафов; случаи неразмещения контрактов в публичной части системы в сфере закупок.
Целью данных изменений в законодательстве является упрощение и ускорение принятия необходимых решений в сфере государственных закупок.