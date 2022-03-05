05 марта 2022, 16:47
В России из-за санкций закрываются магазины Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius
Компания Inditex, в которую входят популярные бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, объявила о временном закрытии всех своих магазинов в России
Фото: tut-magaz.ru
Компания Inditex, в которую входят популярные бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, объявила о временном закрытии всех своих магазинов в России.
Испанское издание El Pais сообщает, что испанская компания закрывает платформы для онлайн-торговли, а также 502 офлайн-магазина.
В заявлении Inditex говорится, что в условиях спецоперации в Украине и масштабных санкций компания не может гарантировать непрерывность операций в России.
Ранее о закрытии своих магазинов в России сообщили бренды H&M, Mango и шведский производитель мебели IKEA.