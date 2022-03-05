СМИ начали отказываться от публикации новостей о ситуации в Украине из-за нового закона о «фейках»
Российские СМИ стали отказываться от публикации новостей о спецоперации в Украине из-за спешно принятого властями закона о тюремном сроке за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ
Российские СМИ стали отказываться от публикации новостей о спецоперации в Украине из-за спешно принятого властями закона о тюремном сроке за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Так, редакция «Новой газеты» сообщила, что отказалась от публикации новостей о ситуации в Украине из-за угрозы уголовного преследования журналистов по новому закону о «фейках» про армию.
«К сожалению, как только законы военной цензуры вступят в силу, нам придется отказаться от публикаций сводок с фронтов. <…> Мы продолжим собирать информацию. Но когда и в каком виде она будет опубликована — мы не знаем», - говорится в заявлении «Новой».
«Мы обязательно придумаем, как выжить, не отправиться в колонию, и вернуться к вам в том же качестве и хоть с какими-то хорошими новостями», - добавили в редакции.
Издание Colta.ru также временно прекращает публикации из-за угрозы лишиться свободы на 15 лет.
«Свобода высказывания сейчас сведена к нулю. И мы считаем честным в таких условиях на время замолчать», - отметили в редакции.
Другие российские СМИ также отказались публиковать новости о ситуации в Украине, а также отредактировали или удалили старые сообщения, чтобы не стать фигурантами уголовного дела.