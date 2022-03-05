05 марта 2022, 16:16
Власти Италии арестовали особняк Алишера Усманова и две виллы Владимира Соловьева
Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционный список Евросоюза из-за ситуации в Украине
Фото: just-lady-me.ru
Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционный список Евросоюза из-за ситуации в Украине.
Издание La Repubblica сообщает, что арест наложен на две виллы пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо общей стоимостью 8 млн евро, а также на виллу Алишера Усманова на острове Сардиния за 16 млн евро.
Ранее власти Италии сообщили об аресте яхт миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилле бизнесмена и депутата Госдумы Олега Савченко.