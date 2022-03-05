Росавиация рекомендовала авиакомпаниям отменить рейсы за границу, чтобы не остаться без самолетов
Росавиация направила авиакомпаниям рекомендацию приостановить все грузовые и пассажирские рейсы за границу в связи с высоким риском ареста самолетов
Росавиация направила авиакомпаниям рекомендацию приостановить все грузовые и пассажирские рейсы за границу в связи с высоким риском ареста самолетов. Напомним, что Евросоюз в рамках санкций потребовал от российских перевозчиков вернуть лизинговые самолеты.
Рекомендация Росавиации относится к перевозчикам, которые используют лайнеры, зарегистрированные в реестрах иностранных государств в рамках договора о лизинге, сообщает «Интерфакс».
В ведомстве предупредили авиакомпании о высоком риске задержания или ареста самолетов за границей.
Авиакомпания S7 еще до получения этой рекомендации сообщила о приостановке с 5 марта всех международных рейсов.
Аналогичное решение сегодня приняли в группе «Аэрофлот» в связи с возникновением «дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Решение также касается международных программ авиакомпаний «Россия» и «Аврора».