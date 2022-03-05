05 марта 2022, 14:56
Власти Марокко и Омана смягчили правила въезда для российских туристов
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что в Марокко отменили обязательную сдачу экспресс-теста на коронавирус по приезду в страну
Фото: travelvesti.ru
Власти Марокко и Омана смягчили правила въезда для иностранных туристов, включая российских граждан.
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что в Марокко отменили обязательную сдачу экспресс-теста на коронавирус по приезду в страну. Однако туристам необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест сроком действия 48 часов.
В Омане привитых туристов освободили от обязанности сдавать ПЦР-тест перед вылетом. В стране также отменили ряд антиковидных ограничений.