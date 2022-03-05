Команда «Формулы-1» расторгла контракты с гонщиком Никитой Мазепиным и «Уралкалием»
Команда «Формулы-1» Haas из-за ситуации в Украине разорвала контракт со своим титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. Также был разорван контракт с гонщиком Никитой Мазепиным
Команда «Формулы-1» Haas из-за ситуации в Украине разорвала контракт со своим титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. Также был разорван контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который является сыном основного владельца компании.
Twitter команды Haas говорится, что контракты с «Уралкалием» и Дмитрием Мазепиным расторгнуты досрочно из-за спецоперации российской армии в Украине.
«Как и все остальные в мире «Формулы-1», команда шокирована и опечалена событиями в Украине и желает быстрого и мирного разрешения конфликта», — говорится в сообщении команды.
Напомним, что ранее Международная федерация автоспорта (FIA) уже запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в гонках. Кроме того, был отменен Гран-при «Формулы-1» в Сочи.