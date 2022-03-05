Российский правительственный самолет вылетел в Вашингтон. Кто находится на борту, неизвестно
Российский правительственный борт Ил-96-300 утром 5 марта вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Ранее этот самолет находился в Белоруссии, где проходили переговоры российской и украинской сторон
Российский правительственный борт Ил-96-300 утром 5 марта вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Ранее этот самолет находился в Белоруссии, где проходили переговоры российской и украинской сторон.
Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, правительственный борт вылетел из северной столицы в Вашингтон в 09:41 по московскому времени. 4 марта этот самолет находился в Москве, после чего вылетел в Петербург.
Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) «Россия» используют для перевозки высокопоставленных российских чиновников и журналистов кремлевского пула.
Отметим, что российские власти не анонсировали никаких переговоров российских чиновников в США. Кроме того, Америка закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.