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05 марта 2022, 12:23

Глава «Аэрофлота» ушел в отставку и покинул Россию. В компании это отрицают

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов покинул занимаемую должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ

Глава «Аэрофлота» ушел в отставку и покинул Россию. В компании это отрицают
Фото: msknovosti.ru

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов покинул занимаемую должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

Издание Baza пишет, что топ-менеджер после увольнения уехал из России и перестал выходить на связь.

Теперь руководить «Аэрофлотом» будет действующий гендиректор авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») Сергей Александровский.

В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли информацию об отъезде Михаила Полубояринова из России. В компании заверили, что он находится в Москве, на своем рабочем месте.

Ранее Baza сообщила об отъезде из России главы лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрея Калмыкова. По данным издания, еще в первый день спецоперации российской армии в Украине топ-менеджер с семьей уехал в Швейцарию. Позже Калмыков написал своим сотрудникам прощальное письмо и сообщил об уходе в отставку. Одновременно с этим бизнесмен заявил, что остается в России и будет развивать другие проекты.

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