Глава «Аэрофлота» ушел в отставку и покинул Россию. В компании это отрицают
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов покинул занимаемую должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов покинул занимаемую должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ.
Издание Baza пишет, что топ-менеджер после увольнения уехал из России и перестал выходить на связь.
Теперь руководить «Аэрофлотом» будет действующий гендиректор авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») Сергей Александровский.
В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли информацию об отъезде Михаила Полубояринова из России. В компании заверили, что он находится в Москве, на своем рабочем месте.
Ранее Baza сообщила об отъезде из России главы лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрея Калмыкова. По данным издания, еще в первый день спецоперации российской армии в Украине топ-менеджер с семьей уехал в Швейцарию. Позже Калмыков написал своим сотрудникам прощальное письмо и сообщил об уходе в отставку. Одновременно с этим бизнесмен заявил, что остается в России и будет развивать другие проекты.