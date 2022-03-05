В Италии арестовали яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова
Европейские власти продолжают арестовывать «российский яхтенный флот» в рамках санкций, которые были введены против российских богачей из-за спецоперации в Украине
Европейские власти продолжают арестовывать «российский яхтенный флот» в рамках санкций, которые были введены против российских богачей из-за спецоперации в Украине.
В порту Империи задержали яхту владельца «Северстали» Алексея Мордашова стоимостью 55 млн долларов, а в порту Сан-Ремо - яхту «Лена» миллиардера и друга президента РФ Геннадия Тимченко (ее стоимость оценивается в 50 млн долларов). Оба бизнесмена входят в санкционный список ЕС.
Итальянское издание La Repubblica также сообщает, что в Тоскане арестована вилла стоимостью 3 миллиона евро, которая принадлежит олигарху и депутату Госдумы Олегу Савченко. Напомним, что из-за спецоперации в Украине под санкции ЕС попал 381 депутат Госдумы.
Ранее во Франции была арестована яхта Amore Vero, которая может принадлежать главе «Роснефти» Игорю Сечину, а в Германии арестовали яхту Dilbar миллиардера Алишера Усманова.