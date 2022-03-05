Пивоваренная компания Heineken вслед за Carlsberg приостановила экспорт в Россию
Пивоваренный концерн Heineken приостановил экспорт пива в Россию из-за санкций, которые были введены против страны в связи с ситуацией в Украине
Пивоваренный концерн Heineken приостановил экспорт пива в Россию из-за санкций, которые были введены против страны в связи с ситуацией в Украине.
При этом в компании сообщили, что российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.
Heineken также приостанавливает новые инвестиционные проекты в России в рамках исполнения западных санкций, сообщает РИА Новости.
От экспорта пива в Россию ранее отказалась датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg). Концерн приостанавливает поставки продукции российскому заводу «Балтика».
Кроме того, Carlsberg выделил 75 млн датских крон (примерно 10 млн евро) в помощь украинским беженцам.
Аналогичное решение приняли крупнейшие производители пива в Чехии - Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.