05 марта 2022, 03:16
Власти Черногории закрыли небо для российских самолетов. В Турции заверили, что на такой шаг не пойдут
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна не будет закрывать воздушное пространство для россиян. Чиновник отметил, что турецкое небо должно быть открыто из стратегических и гуманитарных соображений
Фото: montenegroprospects.ru
Власти Черногории вслед за странами Евросоюза объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации в Украине.
Черногория была одной из последних европейских стран, чье небо закрылось для российских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна не будет закрывать воздушное пространство для россиян. Чиновник отметил, что турецкое небо должно быть открыто из стратегических и гуманитарных соображений.