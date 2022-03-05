Сенатор Людмила Нарусова рассказала об участии солдат-срочников в спецоперации в Украине
Член Совета Федерации Людмила Нарусова на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала о российских солдатах срочной службы, которые участвуют в спецоперации в Украине
Член Совета Федерации Людмила Нарусова на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала о российских солдатах срочной службы, которые участвуют в спецоперации в Украине. Напомним, что в Минобороны ранее заявили, что на Украине находятся в основном контрактники.
Сенатор рассказала, что несколько дней назад из зоны боевых действий были выведены солдаты-срочники, которых командиры вынудили подписать контракт или «подписывали контракт за них». «Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо», - заявила Людмила Нарусова, слова которой приводит «Новая газета».
Сенатор сообщила, что обратилась в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, однако «ей отказали».
«Военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверна [информация] или нет - это как?», - поинтересовалась у коллег Людмила Нарусова.
Согласно последним данным Министерства обороны РФ, в ходе спецоперации в Украине погибли 498 российских военнослужащих. 1597 человек получили ранения.