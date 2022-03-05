05 марта 2022, 02:02
Российских туристов предупредили о риске аннулирования уже оплаченных путевок
Портал Tourdom сообщает, что туркомпании, которые еще не рассчитались с зарубежными партнерами за предоставленные услуги, столкнулись с повышением цен из-за падения рубля по отношению в доллару и евро
Фото: tourprom.ru
Российских туристов предупредили о высоком риске отмены уже оплаченных туров в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за спецоперации в Украине и санкций.
Портал Tourdom сообщает, что туркомпании, которые еще не рассчитались с зарубежными партнерами за предоставленные услуги, столкнулись с повышением цен из-за падения рубля по отношению в доллару и евро.
«Откуда взять дополнительные деньги? Бизнес при таких ставках — попросту себе в убыток», - сообщил один из участников туристического рынка. По этой причине высока вероятность, что компании будут аннулировать уже оплаченные путевки или просить доплату.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отдых в Турции уже подорожал на 80%, а отдых в Египте – на 65%.