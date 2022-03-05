В России из-за спецоперации в Украине могут отложить губернаторские выборы
В России из-за спецоперации в Украине могут перенести или вовсе отменить губернаторские выборы, запланированные на сентябрь 2022 года. Отменить могут и муниципальные выборы в Москве
В России из-за спецоперации в Украине могут перенести или вовсе отменить губернаторские выборы, запланированные на сентябрь 2022 года. Отменить могут и муниципальные выборы в Москве, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на источники в «Единой России» и Администрации президента.
В Кремле опасаются, что из-за ситуации в Украине и радикальных антироссийских санкций протестные настроения в России резко вырастут из-за падения уровня жизни.
«Это не падение курса валюты на 10% — это просаживание уровня жизни в два раза. Каких-то товаров будет просто не купить, непонятно, что будет с авто, что с перелетами внутри страны. Такого люди еще не видели, и это, понятно, им совсем не понравится», - заявил один из источников издания.
В 2022 году губернаторские выборы должны пройти в 14 регионах: Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Бурятии, Карелии, Марий Эл и Удмуртии. В Москве должны состояться муниципальные выборы.
Больше всего в Кремле опасаются роста протестных настроений в Москве, жители которой привыкли к высокому уровню жизни, которые теперь оказался для многих перечеркнут.
При этом ряд политологов предупреждают власти, что отмена выборов в столь непростое время может еще больше усилить протесты и привести к непредсказуемым результатам.