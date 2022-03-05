05 марта 2022, 01:06
Владимир Путин в беседе с канцлером Германии озвучил требования Москвы к Киеву
Россия требует нейтрального безъядерного статуса Украины, обязательную демилитаризацию и денацификацию страны. Кроме того, Киев должен признать полуостров Крым частью Российской Федерации, а не оккупированной территорией
Фото: liport.ru
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем перечислил ему требования Москвы к киевским властям.
Россия требует нейтрального безъядерного статуса Украины, обязательную демилитаризацию и денацификацию страны. Кроме того, Киев должен признать полуостров Крым частью Российской Федерации, а не оккупированной территорией, а также признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) в административных границах Донецкой и Луганской областей.
Российский президент выразил надежду, что в ходе третьего раунда переговоров власти Украины «займут разумную и конструктивную позицию».