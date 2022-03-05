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05 марта 2022, 00:36

Компания Microsoft прекратила продажу своей продукции в Россию

Американская компания Microsoft объявила о прекращении продаж своих товаров в России. Также будет приостановлено предоставление услуг на российском рынке

Компания Microsoft прекратила продажу своей продукции в Россию
Фото: Яндекс.Дзен

Американская компания Microsoft объявила о прекращении продаж своих товаров в России. Также будет приостановлено предоставление услуг на российском рынке.

Президент корпорации Брэд Смит заявил, что решение о временном прекращении работы в России принято из-за проведения спецоперации в Украине.

По словам г-на Смита, Microsoft координируется и работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Евросоюза и Великобритании. Кроме того, президент Microsoft заверил, что корпорация прикладывает все усилия, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников в Украине и поддержать их в непростое время.

Ранее о прекращении работы в России из-за ситуации в Украине сообщили Panasonic и Intel, а компания Apple закрыла свой интернет-магазин, прекратила экспорт продукции и ограничила работу платежного сервиса Apple Pay.

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