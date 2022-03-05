05 марта 2022, 00:03
Воронежские чиновники перечислят месячный оклад на помощь беженцам из Донбасса
В Воронежской области руководители органов исполнительной власти перечислят в пользу беженцев из Донбасса по одному месячному окладу. Данная инициатива принадлежит губернатору региона
Фото: 36on.ru
В Воронежской области руководители органов исполнительной власти перечислят в пользу беженцев из Донбасса по одному месячному окладу. Данная инициатива принадлежит губернатору региона Александру Гусеву.
«Воодушевлен тем, что управленческое звено поддержало меня единогласно. Сегодня наши гости как никогда нуждаются в помощи», - написал в своем телеграм-канале глава региона.
Пожертвованные чиновниками деньги перечислят в региональный фонд социальной поддержки. Эти средства пойдут на решение жизненных проблем беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Александр Гусев подчеркнул, что чиновники жертвуют деньги «добровольно, руководствуясь чувствами милосердия, взаимовыручки, сострадании и доброты», сообщает «КоммерсантЪ».