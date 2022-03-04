04 марта 2022, 18:00
Авиакомпания Egypt Air отменила все рейсы в Москву до 10 марта
Египетская авиакомпания Egypt Air сообщила об отмене всех рейсов в Москву до 10 марта. Перевозчик объяснил свое решение проблемами со страхованием полетов со стороны Европы
Фото: regnum.ru
Египетская авиакомпания Egypt Air сообщила об отмене всех рейсов в Москву до 10 марта. Перевозчик объяснил свое решение проблемами со страхованием полетов со стороны Европы.
Сейчас авиакомпании необходимо повторно перезаключить страховые контракты. Кроме того, некоторые европейские компании не хотят страховать рейсы в Москву и обратно из-за событий в Украине.
В Egypt Air заверили, что прилагают усилия для скорейшего возобновления полетов в Россию.
Напомним, что по данным Ассоциации туроператоров России, отдых в Египте для россиян из-за обвала рубля и санкций подорожал на 65%.