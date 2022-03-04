04 марта 2022, 17:51
Отдых в Турции подорожал для россиян на 80%, а отдых в Египте – на 65%
Отдых в Турции на фоне спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций для туристов из РФ уже сейчас подорожал на 80%. Цены на туры в Египет выросли на 65%
Фото: penza-press.ru
Отдых в Турции на фоне спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций для туристов из РФ уже сейчас подорожал на 80%. Цены на туры в Египет выросли на 65%.
В Ассоциации туроператоров России сообщили «Интерфаксу», что главная причина подорожания путевок – это обвал рубля, а туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте.
Кроме того, из-за закрытия воздушного пространства Евросоюзом в рамках антироссийских санкций перелеты из РФ подорожали в несколько раз.
Сейчас путевка в Турцию на 10 дней с проживанием в отеле 3* на двоих стоит 127 тысяч рублей вместо 73 тысяч, а тур в Египет в трехзвездочный отель стоит 134 тысячи рублей вместо 80 тысяч.