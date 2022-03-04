04 марта 2022, 17:15
Глава авиакомпании «Победа» ушел в отставку. Ранее сообщалось, что он уехал в Швейцарию
Ранее телеграм-каналы сообщили, что глава лоукостера уехал с семьей в Швейцарию еще в первый день спецоперации российской армии в Украине. В авиакомпании данную информацию тогда опровергли
Фото: travel-otvet.ru
Генеральный директор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков объявил об уходе в отставку. Ранее телеграм-каналы сообщили, что глава лоукостера уехал с семьей в Швейцарию еще в первый день спецоперации российской армии в Украине. В авиакомпании данную информацию тогда опровергли.
Андрей Калмыков опубликовал прощальное письмо сотрудникам «Победы», в котором отметил, что ему «очень больно» принимать такое непростое решении. Топ-менеджер также заявил, что остается в России и будет развивать другие проекты.
Отметим, что Калмыков руководил лоукостером в течение семи лет.