Мэрия Москвы не согласовала марш против спецоперации в Украине под предлогом пандемии
Чиновники объяснили отказ «эпидемиологическими ограничениями», хотя накануне мэр Сергей Собянин объявил об отмене в Москве антиковидных ограничений (кроме масочного режима)
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы отказалась согласовывать марш против спецоперации российской армии в Украине, запланированный на 12 марта.
Чиновники объяснили отказ «эпидемиологическими ограничениями», хотя накануне мэр Сергей Собянин объявил об отмене в Москве антиковидных ограничений (кроме масочного режима). Позже он заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий остается в силе, но для учреждений культуры и спорта отменили ограничения на число гостей и зрителей.
Заявку на проведение «антивоенного» марша подавала партия «Яблоко». Мероприятие запланировано на 12 марта, а посетить его должны были 30 тысяч человек.