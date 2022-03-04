AMD, Intel и Panasonic приостановили поставки в Россию
Крупнейшие в мире производители процессоров AMD и Intel полностью остановили поставки в Россию и Белоруссию своей продукции. Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели западные страны из-за спецоперации российской армии в Украине
Крупнейшие в мире производители процессоров AMD и Intel полностью остановили поставки в Россию и Белоруссию своей продукции. Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели западные страны из-за спецоперации российской армии в Украине.
В AMD заявили, что приостанавливают продажу и дистрибуцию всей своей продукции в России и Белоруссии. Аналогичное заявление сделали в компании Intel, сообщает «КоммерсантЪ».
Японская компания Panasonic объявила о приостановке торговых контактов с российским бизнесом, объяснив данное решение экономическими проблемами и сложностями в логистике.
Одновременно с этим в Panasonic выразили соболезнования пострадавшим в Украине, а также выделили 173 тысячи долларов Красному Кресту и благотворителям из Peace Winds Japan.