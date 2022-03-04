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Общество
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04 марта 2022, 14:58

Авиакомпания S7 сообщила об отмене всех международных рейсов

Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы. Своим пассажирам перевозчик предлагает возвращаться домой на рейсах других компаний

Авиакомпания S7 сообщила об отмене всех международных рейсов
Фото: 2gis.ru

Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы. Своим пассажирам перевозчик предлагает возвращаться домой на рейсах других компаний.

В заявлении S7 говорится, что компания вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям, хотя еще недавно речь шла лишь об отмене некоторых рейсов. В S7 пообещали, что помогут туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.

Решение перевозчика, скорее всего, связано с масштабными западными санкциями против России в целом и гражданской авиации в частности. Напомним, что Евросоюз, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а от отечественных авиакомпаний потребовали вернуть лизинговые самолеты.

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