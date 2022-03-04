04 марта 2022, 14:58
Авиакомпания S7 сообщила об отмене всех международных рейсов
Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы. Своим пассажирам перевозчик предлагает возвращаться домой на рейсах других компаний
Фото: 2gis.ru
Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы. Своим пассажирам перевозчик предлагает возвращаться домой на рейсах других компаний.
В заявлении S7 говорится, что компания вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям, хотя еще недавно речь шла лишь об отмене некоторых рейсов. В S7 пообещали, что помогут туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.
Решение перевозчика, скорее всего, связано с масштабными западными санкциями против России в целом и гражданской авиации в частности. Напомним, что Евросоюз, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а от отечественных авиакомпаний потребовали вернуть лизинговые самолеты.