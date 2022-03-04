04 марта 2022, 13:58
Российский посол сообщил об аресте во Франции трех российских кораблей и одной яхты
В эфире государственного телеканала «Россия-24» дипломат заявил, что во Франции с момента введения новых санкций были задержаны три корабля и одна яхта. Г-н Мешков отметил, что российские суда задерживаются «практически без каких-либо объяснений»
Фото: twitter.com/team_milov
Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о задержании французскими властями трех российских судов и одной яхты.
В эфире государственного телеканала «Россия-24» дипломат заявил, что во Франции с момента введения новых санкций были задержаны три корабля и одна яхта. Г-н Мешков отметил, что российские суда задерживаются «практически без каких-либо объяснений».
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте яхты Amore Vero («Настоящая любовь»), которая ранее носила название St. Princess Olga («Святая принцесса Ольга»). Это судно российские и западные СМИ связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, хотя топ-менеджер через суд добился удаления данной информации.