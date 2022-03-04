Британские власти разместят украинских беженцев в конфискованных у российских богачей особняках
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб сообщил, что власти планируют разместить украинцев, которые были вынуждены бежать из своей страны из-за спецоперации российской армии, в конфискованных особняках российских олигархов
Власти Великобритании решили наказать состоятельных россиян не только арестом их яхт и вилл на территории Королевства, но и передачей этих объектов украинским беженцам.
Вице-премьер страны Доминик Рааб сообщил, что власти планируют разместить украинцев, которые были вынуждены бежать из своей страны из-за спецоперации российской армии, в конфискованных особняках российских олигархов.
Доминик Рааб также пообещал защитить журналистов, которые пишут о собственности коррупционеров от возможной ответственности по статье «Клевета», сообщает издание «Подъем» со ссылкой на The Times.
Напомним, что ранее британские власти ввели санкции против олигарха Алишера Усманова и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Оба имеют недвижимость в Королевстве. Так, Алишер Усманов владеет поместьем Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в графстве Суррей, а Игорь Шувалов – апартаментами в элитном доме Whitehall Court в Лондоне.