Депутаты Госдумы единогласно и без обсуждения приняли закон о лишении свободы за фейки о российской армии
Депутаты Госдумы единогласно приняли в окончательном чтении законопроект об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных, в том числе и в Украине
Депутаты Госдумы единогласно приняли в окончательном чтении законопроект об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных, в том числе и в Украине.
Данный документ дополняет Уголовный кодекс статьей, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.
Законопроект также вводит наказание за «дискредитацию» и «призывы к воспрепятствованию» использования российских вооруженных сил «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Наказывать за это будут лишением свободы на пять лет.
Документ о лишении свободы за фейки о российской армии «народные избранники» приняли практически без обсуждения. Выступить по поводу этого законопроекта не пожелала ни одна думская фракция.