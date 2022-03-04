Минобороны России сообщило о диверсии на Запорожской АЭС
Министерство обороны России сообщило, что пожар на Запорожской АЭС минувшей ночью пыталась устроить диверсионная группа. Ранее сообщалось, что причиной возгорания на атомной электростанции мог стать попавший снаряд
Министерство обороны России сообщило, что пожар на Запорожской АЭС минувшей ночью пыталась устроить диверсионная группа. Ранее сообщалось, что причиной возгорания на атомной электростанции мог стать попавший снаряд.
В заявлении оборонного ведомства говорится, что украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС.
Так, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, а с целью провоцирования ответного огня по АЭС, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.
Огневые точки были подавлены ответным огнем со стороны российского патруля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем российских войск.