04 марта 2022, 12:52
Сотрудники полиции пришли с обысками в офисы «Мемориала» и «Гражданского содействия»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис правозащитной организации «Мемориал», которая была признана иностранным агентом, а позже ликвидирована
Фото: kavkaz-uzel.eu
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис правозащитной организации «Мемориал», которая была признана иностранным агентом, а позже ликвидирована.
Следственные действия проводятся в офисе правозащитного центра на Каретном Ряду в Москве. С чем связан визит силовиков, пока не сообщается.
Также стало известно об обысках в офисе организации «Гражданское содействие» (признана иностранным агентом), которая занимается оказанием юридической помощи беженцами и мигрантам, сообщает «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом).