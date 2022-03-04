Интернет-издание Znak.com сообщило о закрытии из-за ограничений для работы СМИ в России
Редакция интернет-издания Znak.com в пятницу, 4 марта, сообщило о приостановке своей работы. Руководство издания пошло на такой шаг из-за множества ограничений для работы СМИ в России, которые появились в последнее время
Редакция интернет-издания Znak.com в пятницу, 4 марта, сообщило о приостановке своей работы. Руководство издания пошло на такой шаг из-за множества ограничений для работы СМИ в России, которые появились в последнее время.
Речь, в частности, идет о запрете называть спецоперацию российской армией в Украине словами «война», «вторжение» и «нападение», о запрете ссылаться в публикациях по данной теме на любые источники, кроме официальных, а также о принятии Госдумой законопроекта об уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине.
Днем ранее о приостановке своей работы объявил телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом) в связи с блокировкой сайта из-за публикаций о спецоперации в Украине, а совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции.
Кроме того, Роскомнадзор начал блокировать сайты изданий The Village, «Медузы» (признана иностранным агентом), Deutsche Welle и «Би-би-си», а также соцсети Facebook и Twitter.
В заявлении The Village говорится, что сейчас редакция работает из Варшавы, а московский офис закрылся.