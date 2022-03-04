Компания Google приостановила продажи онлайн-рекламы в России
Американская компания Google сообщила о приостановке продажи онлайн-рекламы в России. Такое решение связано с ситуацией на Украине и введением новых антироссийских санкций
Американская компания Google сообщила о приостановке продажи онлайн-рекламы в России. Такое решение связано с ситуацией на Украине и введением новых антироссийских санкций.
В заявлении Google говорится, что в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» компания приостанавливает рекламу в России. «Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями по мере необходимости», - отметил представитель компании в беседе с Reuters.
Отметим, что перед этим Роскомнадзор потребовал от Google прекратить демонстрировать на территории РФ «недостоверные материалы о специальной военной операции в Украине в рекламных сообщениях».
Ранее Google в рамках санкций запретил российским государственным СМИ получать деньги за рекламу на своих сайтах, в приложениях и YouTube.