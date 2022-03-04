04 марта 2022, 10:02
Германия из-за ситуации в Украине начала закупки газа в обход России
«Так как мы не наивны, мы очень рано подготовились [к последствиям санкций] <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», - заявил г-н Шольц
Фото: fbm.ru
Германия из-за спецоперации в Украине начала закупки газа в обход России. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц.
«Так как мы не наивны, мы очень рано подготовились [к последствиям санкций] <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», - заявил г-н Шольц, слова которого приводит РИА Новости.
Одновременно с этим канцлер Германии заявил, что страна пока продолжает получать российский газ, уголь и нефть.
В планах Германии к 2035 году удовлетворять потребности страны в электроэнергии с помощью возобновляемых источников.